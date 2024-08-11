Bakılamayan çocuk sayısı artacak: Büyük itiraf!

AKP iktidarının sosyal yardım karnesi, Türkiye'deki derin yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor. Resmi verilere göre, Türkiye'deki 17 milyon 114 bin 912 yurttaş yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebiliyor. Aralarında gıda ve barınma gibi en temel alanların da yer aldığı sosyal yardım kalemleri, AKP iktidarında milyonlarca insanın sefalete sürüklendiğini açığa çıkarıyor.

Türkiye'deki derin yoksulluk, çocukları da etkiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye’de 171 bin 895 çocuğun ailesinin yanından alınma riski bulunuyor.

ÇARPICI ÖNGÖRÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024-2028 dönemine yönelik öngörülerini içeren raporları ise yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisinin artarak devam edeceğini gösteriyor. Bakanlık, Ocak-Temmuz 2024 döneminde 172 bine dayanan ebeveynlerince en temel ihtiyaçları karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısının 2024’ün sonunda 190 bine ulaşacağını tahmin ediyor.

Bakanlığın 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarına yönelik öngörüleri ise adeta yürek yakıyor. Buna göre, ailesinden koparılma riski bulunan çocuk sayısının 2028 yılının sonunda 230 bine ulaşacağı ifade ediliyor.

HER YIL YÜKSELİYOR

Aile Bakanlığı’nın, “Sosyal ve Ekonomik Destek ile ailesi yanında desteklenen çocuk sayısı” adı altında paylaştığı veriler, 2025-2028 döneminde yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2025: 200 bin

• 2026: 210 bin

• 2027: 220 bin

• 2028: 230 bin

KOORDİNASYONSUZLUK

Bakanlığın planında, sosyal hizmete ihtiyaç duyan çocukların takibinde yaşanan sorunlar da paylaşılıyor. Planda, “sokakta risk altındaki çocukların tespiti, uygun hizmete yönlendirilmesi ve hizmet sunumunda koordine sorunları yaşanması, uygun araç/mekanizma eksiklikleri nedeniyle gerekli sosyal hizmet müdahalesi ve takibinin yapılamaması” risk olarak yer alıyor.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK

SED Projesi kapsamına, “ailesinin yanında ihtiyaçları karşılanamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken çocuklar” alınıyor. Proje ile Bakanlık, çocuklarının yanlarından alınma riski bulunan aileleri, “Kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla” geçici süreyle ekonomik ve psiko-sosyal destek veriyor.