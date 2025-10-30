Bakım emeği kadınların sırtında!

Haber Merkezi

Kadınların her gün yeniden ortaya koyduğu ev içi emek ataerkil toplum yapısı içinde görünmez kılınmaya devam ediliyor. Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK), Birleşmiş Milletler (BM) Kadına ve Kız Çocuklarına Karşı Ayrımcılıkla İlgili Çalışma Grubu’nun “Bakım ve Destek Sistemlerinin Toplumsal Cinsiyet Boyutları” başlıklı raporunu Türkçeye çevirdi. Raporda bakım emeği “kendine, başkalarına ve gezegene özen gösterme eylemi” olarak tanımlanırken ücretsiz olan bu emeğin yüzde 76,2’sini kadınların üstlendiğine dikkat çekildi. raporda, “toplumsal olarak kök salmış cinsiyet önyargıları ve ataerkil toplumsal normal nedeniyle” bakım sorumluluklarının orantısız bir şekilde kadınlara yüklendiği ortaya kondu. Bakım ekonomisinin en önemli alanları arasında yer alan sağlık sektöründeki çalışanların yüzde 70’inden fazlasının da kadınlardan oluştuğu aktarıldı.

İNSAN HAKLARINDAN YARARLANMAYA ENGEL

Raporda, bakım ve destek sistemlerinin dönüştürülmesinin, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin saplanması için gerekli olduğu belirtildi. Mevcut bakım ve destek politikaları yetersizliğinin ve hizmetlerin genellikle erişilemez olduğu anımsatılan raporda, bunun birçok kadın ve kız çocuğunun temel insan haklarından yararlanmasını engellediği vurgulandı.

Raporda; yaşlanan nüfus, yoğunlaşan cinsiyetçi tepki ve doğum yanlısı ve ‘aile odaklı’ politikaların yeniden ortaya çıkması, ücretsiz bakımın eşitsiz dağılımı ile kadınlar ve kız çocukları için insan hakları ihlallerini daha da artıracağının öngörüldüğü belirtildi. Covid-19 salgını ile birlikte bakım emeğindeki toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin kalıcılığının ortaya konduğu raporda aynı zamanda “bakımın toplumların refahı için hayati önem taşıdığı” aktarıldı.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SAĞLANAMADI

Raporda şu ifadeler kullanıldı: “Dünya ücretsiz bakım ve ev işleri, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili karar alma ve cinsiyete duyarlı bütçeleme konularında, 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda hâlâ geride kalmaktadır. Kadınların sağlık hizmetleri hâlâ yetersiz finanse edilmektedir.”

Raporda, “ücretsiz-ücretli bakım ve destek çalışanları ve bakıma ihtiyaç duyanlar olarak kadınların, karar alma süreçlerinde yeterince temsil edilmediği”ne de dikkat çekildi. Raporda, “Ücretli bakım izni, evde destek hizmetleri, kısa süreli bakım desteği ve toplum merkezleri ile sınırlı olmamak üzere, destekleyici bir sosyal bakım altyapısına yatırım yapılması ve yüksek kaliteli bakım ve destek hizmetlerinin kamu tarafından sağlanması, bakım verenlerin ve bakıma ihtiyaç duyanlar için zaman, enerji ve kaynak bulmalarını sağlamak hayati önem taşımaktadır” denildi. Haber Merkezi