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Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yer alan Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı’nda bakımı yapılan yolcu uçağının motoru alev aldı.

Ajans Haberleri
  • 25.07.2023 23:43
  • Giriş: 25.07.2023 23:43
  • Güncelleme: 25.07.2023 23:44
Kaynak: İHA
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Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı


Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yer alan Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı’nda bakım çalışması yapılan SpiceJet’e ait Q400 tipi yolcu uçağının motoru alev aldı. Havaalanı yetkilileri, yangının yerel saatle 19.55’de çıktığını ve 1 saat içinde söndürüldüğünü açıklayarak, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

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