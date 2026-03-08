Bakım yükü: Krizin içinde direnişi düşünmek

Bu dosyada bakım emeğini farklı yönleriyle ele alıyoruz.

Çağla Ünlütürk ile Türkiye’de kamusal bakım hizmetlerinin yetersizliğini ve giderek derinleşen bakım krizini konuştuk.

Bakımın kamusallaşmasının neden yalnızca bir sosyal politika değil, aynı zamanda bir eşitlik meselesi olduğunu tartıştık.

İsviçreli feminist Ayda Spang ise dünya genelinde giderek daha fazla gündeme gelen “bakım grevi” fikrini değerlendiriyor.

Gülçin Con Wright ise yaşlanmanın kadın yüzünü, yalnızlığı ve bakımın hayatın farklı evrelerinde nasıl yeniden kurulduğunu ele alıyor.

***

EV İÇİ EMEK ŞALTER İNDİRİRSE: BAKIM GREVİ MÜMKÜN MÜ?

Kamusal bakım hizmetleri daralırken devlet, sorumluluğu kadınlara devrediyor. İsviçre’de feminist hareket 2027’de bakım grevine hazırlanıyor. Ekonomik kriz, yoksullaşma, güvencesiz çalışma, yaşlanan nüfus ve tasfiye edilen sosyal devlet düşünüldüğünde Türkiye için de bakım grevi mümkün mü?

***

AİLE YILI BİLANÇOSU: 404 BİN KADIN ‘AİLEVİ’ NEDENLE EVE KAPANDI

İktidarın aile merkezli politikaları kadını eş-anne-bakıcı rolüne sıkıştırırken işinden ve ekonomik bağımsızlığından en kolay vazgeçmesi beklenen kadınlar oluyor. ‘Aile Yılı’ ilan edilen 2025’te 404 bin kadın ‘ailevi nedenlerle’ çalışma yaşamından çekildi. Bu kadınların 174 bini üniversite mezunu.

***