Bakımevinde eziyet eden personelin ifadesi: Sevecen şekilde şakalaşıyorduk

Büyükçekmece'de bakımevinde engelli hastaya kötü muamelede bulundukları gerekçesiyle "işkence" suçundan tutuklanan iki şüphelinin savcılık ifadelerine ulaşıldı. Tutuklanan N.C. "Sadece samimi, sevecen bir şekilde şakalaşıyorduk. Biz bazen böyle şakalaşırdık. Bunu videodaki mimiklerimden de anlayabilirsiniz. Arkadaşım M'nin videoyu çektiğini biliyordum. Şaka olmasaydı buna müsaade eder miydim?" dedi.

Büyükçekmece'de bakımevinde engelli hastaya kötü muamelede bulundukları gerekçesiyle "işkence" suçundan tutuklanan iki şüphelinin savcılık ifadelerine ulaşıldı.

Büyükçekmece'de Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde bir engelliye kötü muamelede bulunulmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan görüntüdeki N.C. ile görüntüyü çeken M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık işlemlerinin ardından iki şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler N.C. ve M.P'nin "işkence" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelilerin savcılık ifadelerine ulaşıldı.

N.C. ifadesinde, bakımevinde bir yıldır çalıştığını, hastalarla ayrı ayrı ilgilendiğini ve bakımlarını yaptığını anlatarak, "Amacım hastaya zarar vermek, onu aşağılamak değildi. Sadece samimi, sevecen bir şekilde şakalaşıyorduk. Biz bazen böyle şakalaşırdık. Bunu videodaki mimiklerimden de anlayabilirsiniz. Arkadaşım M'nin videoyu çektiğini biliyordum. Şaka olmasaydı buna müsaade eder miydim?" dedi.

Diğer şüpheli M.P. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, videoyu çekmediğini ve olayla ilgili bilgisi olmadığını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece'deki özel bakımevinde görevlinin bir hastaya kötü muamelede bulunmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayımlanması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Valiliğince başlatılan idari soruşturma tamamlanana kadar bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş, burada hizmet alan vatandaşlar başka kuruluşlara sevk edilmişti.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada da görüntülerde yer alan N.C. ile videoyu çeken M.P. gözaltına alınmıştı.