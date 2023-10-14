Bakir İzetbegoviç, üçüncü kez SDA genel başkanlığına seçildi

Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) genel başkanlığına üçüncü kez Bakir İzetbegoviç seçildi.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kurucusu olduğu SDA'nın 8'inci kongresi, başkent Saraybosna'daki Zetra Spor Salonu'nda yapıldı.

Bakir İzetbegoviç, buradaki konuşmasında, SDA'nın birçok zorlukla mücadele ettiğini belirterek, "SDA tüm sorunlarla başa çıkmayı başardı. Hatalarımız oldu mu? Tabii ki olmuştur ancak hiçbir şekilde geri adım atmadık. Hep ileriye yürüdük" dedi.

Bölgedeki ülkelerin siyasi parti temsilcilerinin, büyükelçilerinin ve parti delegelerinin katıldığı kongrede, 2015'ten bu yana parti genel başkanlığını yürüten ve tek aday olan İzetbegoviç, oy çokluğuyla yeniden seçildi.

Üçüncü kez parti genel başkanı olan Boşnak lider İzetbegoviç, 4 yıl daha bu görevi yürütecek.

Kongreye, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilal Kıymaz ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de katıldı.