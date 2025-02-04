Bakırhan açıkladı: Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın birkaç gün içinde tarihi bir çağrı yapacağını belirten Bakırhan, "Sayın Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Kısa bir sürede bu tarihi çağrıyı da yapacak" dedi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Bakırhan, konuyla ilgili açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu tarihi çağrıya uygun şekilde rolünü oynamaya çağrıyoruz. Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan'a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan'da. Milyonlar artık demokratikleşme gelsin diye bekliyor, güven artırıcı adımların atılmasını bekliyoruz. Oyalanmak yerine tarihe cesur bir lider olarak geçin. Bizler eşit bir yaşamdan yanayız. Yönümüz ve istikametimiz barış ve demokrasi yoludur. Her şeye rağmen bu yolda cesaretle yürümeye devam edeceğiz."

Konuşmasının başında iktidarı eleştiren Bakırhan, AKP'nin demokratikleşme iddiasıyla geldiğini ancak demokrasinin zerresinin kalmadığını ve geçmiş günlerin bile aranacak noktaya gelindiğini vurguladı.

"KİMSE DAYANIŞMASIN İSTİYORLAR"

Bürokraside liyakatın kaybolduğunu da vurgulayan Bakırhan "Yandaş olmak tek geçerli sebep Hiçbir zaman olmadığı kadar akademisyenin ihraç edildiğini görüyoruz. Gerçekleri yazan gazeteciler cezaevine giriyor. Kimse kimseyle dayanışmasın istiyorlar ama biz her yerdeki acıya ve haksızlığa ses çıkaracağız" dedi.

Belediyelere kayyum atama uygulamasının sürdüğünü vurgulayan Bakırhan, "Hangi partiden olduğuna bakılmaksızın biz yerel yönetimlere sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Medyaya uygulanan baskıların karşısında olduklarını belirten Bakırhan, baskılara maruz kalan kurumlarla dayanışma içinde olacaklarını söyledi.

"CEZALANDIRDIKLARI EŞİTLİKÇİ HİZMETTİR"

"Bu ülkenin geleceği, haksızlıklara karşı dayanışmadır" diyen Tuncer Bakırhan, Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik şunları söyledi:

"Kayyum, cebinde isimliğiyle dolaşıyormuş. Kayyumcu anlayışını kınıyoruz. Siirt halkı da Türkiye halkları da kabul etmiyor. Siirt halkının iradesi yok sayıldı, bir halkın umudunu çalmak, ekmeğini çalmaktan daha büyük bir hırsızlık ve vicdansızlıktır. Aslında cezalandırdıkları eşitlikçi hizmettir. Milletvekili olduğum Siirt'in bu cumhuriyetten çekmediği şey kalmadı. Bir kent düşünün, onlarca yılını olağanüstü hal ile geçiriyor. Kürtler vardır ama siyasi iradeleri yoktur yaklaşımından iktidarı vazgeçmeye çağırıyorum. Kürtlere de iradesine de saygı duyacaksınız.

'MODERN SÖMÜRGECİLİĞİN EN KARANLIK YÜZÜDÜR'

İster hoşunuza gitsin, ister gitmesin, kayyum atamaları Kürt düşmanlığıdır. Aynı zamanda modern sömürgeciliğin en karanlık yüzüdür. Kürt halkı büyük bedellerle ırk ayrımcılığına karşı mücadele etti. 90'ların karanlık faili meçhul cinayetlerini nasıl tarihe gömdüyse kayyumcu anlayışı da tarihe gömeceğine eminim. Bu kayyumcu anlayış, AKP'nin alnında kara bir leke olarak kalacak.

Hem silah bırakma çağrısı yapıp hem de gençlerin, kadınların olduğu yerde gösteri yapıp silah göstereceksin. Bu uygulamayı yapanların açığa çıkarılması çağrısı yapıyorum. Kimse bize süreç var, bu kayyum uygulamalarını görmezden gelin demesin, kimse süreç var size tokat atarız sesinizi çıkarmayın, her hukuksuzluğu yaparız sessiz kalın demesin. Bizim belediyemizi gasp edenler bilsin ki bu halkın iradesi fermanla teslim alınmaz. Biz buradayız, diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Bu fermanlar vız gelir tırıs gider."

Suriye'ye ilişkin de mesajlar paylaşan Bakırhan, şöyle konuştu:

"Suriye Arap cumhuriyeti ne demek? Oradaki Kürtler, Aleviler, Ermeniler nedir? Bu tekçilik Suriye için tehdittir. Oraya Arap Cumhuriyeti diyenleri de uyarıyoruz. Suriye'nin geleceği Arap Cumhuriyeti değil, demokratik cumhuriyettir.

SMO'YA TEPKİ

Esad rejiminin devrilmesinden sonra orada yeni bir şiddet adası oluşturuluyor. SMO oradaki demokratik sisteme saldırıp duruyor. Suriye'de halkların birlikte oluşturduğu bu zemine herkes saygı duysun. Suriye'deki şiddet son bulsun."

"BARIŞ, KÜRT HALKININ BOYNUNA BASARAK OLMAZ"

Devam ettiği belirtilen 'süreç' hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı: