Bakırhan: Artık Meclis dinlemeleri bırakmalı, barış yasalarını gündeme almalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da bölge baroları ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Bakırhan, "Yaklaşık tam bir yıl önce el sıkışmayla başlayan ve bir yıldır da devam eden çok anlamlı ve tarihi bir süreci devam ettiriyoruz. Bu süreç 86 milyonu ilgilendiren bir süreçtir. Siz de takip ettiniz, hatta yer yer burada da bir araya gelip konuştuk. Sürekli parti olarak diyalog ve müzakerenin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu zemini güçlendirmek için elimizden gelen çabaları ortaya koyduk. Ama sadece bununla yetinmedik, aynı zamanda ülkedeki anti demokratik uygulamalar karşısında da bir muhalefet partisi olarak duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. Bu süreci güvenlik zemininden diyalog ve müzakere zeminine çekmek için elimizden gelen bütün çabaları ortaya koyduk. Bu tartışmaları güvenlik zemininden de çıkarmak çok önemli bir çalışmadır" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR SAYFA AÇMAK GİBİ BİR ZORUNLULUĞUMUZUN VAR"

Yeni bir durumun ortaya çıktığını belirten Bakırhan, "Bir yıl oldu. Yeterince tartıştık, toplantılar aldık. Meclis Komisyonu neredeyse toplumun hatırı sayılır dinamiklerini dinledi. Artık bir yol haritası hazırlamak, daha kapsayıcı bir yol haritasıyla birlikte yeni bir sayfa açmak gibi bir zorunluluğumuzun olduğunu da belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"YASAL DÜZENLEMELER HIZLI ŞEKİLDE GÜNDEME ALINMALI"

"Artık Meclis dinlemeleri bırakmalı, barış yasalarını gündemle almalı" diyen Bakırhan, "Barış yasalarını hayata geçirecek kanunlar çıkarmalıdır. Geldiğimiz nokta biraz odur. Meclis demokratik entegrasyonun tam olarak başarıya ulaşması için de yasalar geçirerek bunun altyapısını oluşturmalıdır. Ekim ayında Meclis'in açılışıyla birlikte tam da başkanın (Baro Başkanı) söylediği gibi en başta geçiş yasaları olmak üzere Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Mahkemeleri Usul Kanunu gibi temel yasalar, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, infaz kanunu, tutuksuz yargılamayı keyfilikten çıkaracak yasal düzenlemeleri hızlı bir şekilde gündemine almalı ve bunları Meclis'ten geçirmelidir. Çünkü bunlar toplumun genel talepleridir ve beklentileridir" ifadelerini kullandı.

"UMUT HAKKI İÇİN ARTIK GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI"

"Sayın Öcalan'ın koşullarının artık düzeltilmesi gerekiyor" ifadesini kullanan Bakırhan, şunları kaydetti: