Bakırhan, Bahçeli ile tokalaşmalarına ilişkin konuştu: Diyalog ve müzakereye ihtiyaç var

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün TBMM'nin açılışında genel kurul öncesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli ile tokalaşmalarını değerlendirdi.

TBMM'de konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, diyalog zemini sağlanması açısından Bahçeli ile el sıkışmalarının 'normal' olduğunu söyledi.

Bakırhan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Olması gereken bir tabloydu. Siz de haklısınız bugüne kadar müzakere, diyalog zemini yoktu. Meclis'in asıl görevlerinden biri budur. Halklar bizi buraya Türkiye'nin temel meselelerini konuşup çözüm üretmek için gönderdi. Bu süreçte Türkiye'de her zamankinden daha fazla diyalog ve müzakereye ihtiyaç var. Sayın Bahçeli'nin gelmesi de son derece normaldi, anormal değil."

Tokalaşmanın yeni bir süreç için tek başına yeterli olmayacağını da vurgulayan Bakırhan,

"Türkiye'de toplumsal barışı savunan, ülkeyi refaha ve huzura kavuşturacak olan her her adımını desteklemeye hazır olduğumuzu zaten söylemiştik. Bizim de Meclis'te iktidar başta olmak üzere bütün siyasi partilerle bu toplumsal barışı örecek söylem için adım atmamız gerektiğini belirtmek istiyorum" dedi.