Bakırhan'dan asgari ücret tepkisi: Açıklanan bu rakam emekçiye sefalet reva görmektir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu ücret emekçiye onurlu bir yaşamı değil, sefaleti ve ölümü dayatmaktadır" dedi.

Bakırhan şunları kaydetti:

"Asgari ücret, iktidarın masa başında belirleyebileceği bir rakam değildir. Emekçinin sofrası her gün biraz daha küçülürken, açlık sınırının altında belirlenen bu ücret kabul edilemez. Yıllardır söylüyoruz: TÜİK’in talimatlı rakamlarıyla belirlenen zam ve ücretler adil değildir. Milyonlar kira, gıda ve enerji giderleri altında ezilirken açıklanan bu rakam olsa olsa bir emekçiye sefalet reva görmektir. Şimdiden açlık sınırının altında kalan, kronikleşmiş enflasyon karşısında günden güne eriyecek bu ücret emekçiye onurlu bir yaşamı değil, sefaleti ve ölümü dayatmaktadır. Unutmayın ki; asgari ücret sadaka değil, alın terinin karşılığıdır. Asgari ücret emekçiye bahşedilen bir lütuf değil, insanca ve onurluca yaşam hakkının en temel ücretidir. Emeği değersizleştiren, yoksulluğu kalıcı hale getiren bu düzene karşı emeğiyle geçinenin, asgari ücretle yaşamaya çalışan emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz."