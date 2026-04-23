Bakırhan'dan Erdoğan'a: İktidar olarak sorumluluk sizdedir; Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulunun özel gündemli toplantısında konuştu.

Cumhuriyetin 20. yüzyılın başında "fikri bir devrim" olduğunu belirten Bakırhan, farklı halklar ve kimliklerin omuz omuza savaşarak ortak bir zafer kazandığını ancak "kurtuluşun çoğulculuğunun kuruluşta görmezden gelindiğini" söyledi.

"BİR KEZ DAHA BİRLİKTE GÜÇLENMEKTEN YANAYIZ"

Meclisin 100 yıl önce cumhuriyet fikrini esas alarak kurtuluş iradesiyle kurulduğunu, bugün ise barış iradesi etrafında yeniden anlam kazandığını dile getiren Bakırhan, şunları kaydetti:

"Takvimler 2026'yı gösteriyor ama bu kürsünün omuzlarındaki tarihsel ağırlık, 1920'lerin ağırlığıdır. 1920'lerde dünya altüst olurken bu topraklar kurtuluşu çoğulcu bir Meclis'te ortak akılda buldu. Farklı sesler bir arada konuştu ve bu ülke ayağa kalktı. Bugün takvimler 2026'yı gösterirken yeniden o kavşaktayız. Orta Doğu yeniden şekilleniyor, dünya yeniden kuruluyor. Biz bir kez daha birlikte güçlenmekten yanayız. Farklılıkların birbirini ezmediği, birbirini tanıdığı bir zeminde buluşalım. O gün varoluş silahla savunuldu, bugün demokratik bir yeniden varoluşu müzakereyle, hukukla, cesaretle savunuyoruz."

"İÇ BARIŞ TARİHSEL ZORUNLULUK"

Küresel düzenin çatırdadığını, savaşın doğasının değiştiğini, çatışmaların yalnızca cephelerde değil, ekonomilerde, enerjinin geçtiği dolaşım hatlarında yürüdüğünü anlatan Bakırhan, böylesi bir dönemde "iç barışın bir tercih değil, tarihsel zorunluluk olduğunu" söyledi.

"Bugün Türkiye'nin en büyük gücünün Türklerin ve Kürtlerin ortak mukadderatı olduğunu" söyleyen Bakırhan, "Tarih, Türkler ve Kürtlerin ortak coğrafya ve kaderde birlikte yaşamasını zaruri kıldı. Şimdi birlikte yaşamı siyasi rekabetlerle değil uzlaşma alanlarıyla, ayrımlarla değil ortak değerlerle inşa edebiliriz. Bu ortaklıklar zayıflarsa devlet zayıflar. Bu ortaklıklar güçlenirse Türkiye güçlenir, 86 milyon kazanır" diye konuştu.

PKK'nin silah bırakma kararını "Türkiye'nin en büyük gelişmesi" diye nitelendiren Bakırhan, "Bu kararı küçümseyen barışı küçümser" dedi.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Sürece ilişkin mesaj veren Bakırhan, "Sayın Cumhurbaşkanı, barış şimdi vurulacak mührü bekliyor. İktidar olarak sorumluluk sizdedir. Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir. Millet hazırdır, Türkiye hazırdır, tarih hazırdır. Şimdi barışı kurmanın tam zamanıdır. Bu Meclis barışı kuran meclis olsun. Bu onur nişanesiyle hatırlansın. Bu kuşak, çocuklarına savaşı değil, barışı miras bıraksın. 23 Nisan yalnızca bir kuruluşun değil, bir yeniden doğuşun da bayramı olsun" ifadelerini kullandı.