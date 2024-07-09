Bakırhan'dan Fransa vurgusu: Faşizme karşı birleşince zafer kazanılabiliyormuş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Fransa'daki seçim sonuçlarına değinen Bakırhan, sol ittifakı tebrik ederken, "Yükselen faşizm dalgasına karşı birlikte hareket edince demek ki iyi sonuçlar alınabiliyormuş. Fransa'daki sonuçlar bize moral oldu" dedi.

Bakırhan, Türkiye'de de benzer işbirliklerinin hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

Hakkari'deki kayyum atamasına karşı direnmeye devame edeceklerini vurgulayan Tuncer Bakırhan, "Kayyumcu anlayıştan vazgeçin. Sizde cesaret varsa emekçiler sizinle yarışmaya her zaman hazır" dedi.

DEM Partili belediyelerin 3 ayda kayyumların 5 yılda yaptıklarından fazlasını yaptığını dile getiren Tuncer Bakırhan, pek çok belediyede kayyumların bıraktığı borçların yönetilmeye başladığını ve halkın parasının halkla birlikte kullanıldığını söyledi.

TÜİK'E ELEŞTİRİ: "20 MİLYON İŞÇİYE SARAY'IN TALİMATIYLA KUMPAS KURUYORLAR"

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmamasına ve TÜİK'in açıkladığı verilere tepki gösteren Tuncer Bakırhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Enflasyon farkı vermemek için çeşitli hilelere başvuruyorlar. TÜİK, emekçiye işçiye düşmandır. Bu rakamları belirleyenler akşam nasıl başlarını yastığa koyuyorlar? Büyük bir vicdansızlık yapıyorlar. Hani bu yıl emeklilerin yılı olacaktı? Emeklileri perişan ettiler. 20 milyon işçiye Saray'ın talimatıyla kumpas kuruyorlar. Herkese zam var ama asgari ücrete yok."

Bakırhan, bugün üç işçi konfederasyonu tarafından açıkladığı 10 maddelik paketi de desteklediklerini söyledi.

Yarının (10 Temmuz) Gezi Direnişi sırasında çok sayıda polis ve sivil giyimli sopalı saldırganlar tarafından darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın katledilişinin 11'inci yılı olduğunu hatırlatan Tuncer Bakırhan, şöyle konuştu:

"Ali İsmail şahsında Gezi Direnişi'nde yaşamını yitiren canlarımızı özlemle anıyoruz. Onların anılarını, uğruna yaşamını yitirdikleri özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşatacağız. Bu ülkede hiçbir zaman yargı böylesine iktidarın güdümüne girmedi."

"HEP AYNI SEMBOL"

Türkiye'deki asıl meselelerin ırkçılık ve milliyetçilik gündemiyle zehirlenmek istendiğini ifade eden Tuncer Bakırhan, şunları söyledi:

"Deniz Poyraz'ı, Hrant Dink'i katleden, Madımak'ta insanlık suçu işlerken kullanılan sembol aynı semboldu. Irkçılıkla halkın sorunlarını gizlemeye çalışmalarına izin vermeyeceğiz. Katliamların üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Bu çakma milliyetçiler, vatanı mülkü gaspetmek için, bayrağı suçu örtmek, marşı hukuksuzluğu örtmek için kullanıyorlar."

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