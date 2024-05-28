Bakırhan'dan Gezi mesajı: "Halkların haklı itirazının yanındayız"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Gezi Direnişi'ni 11'inci yılında selamlayan Tuncer Bakırhan, "Halkların haklı itirazının yanındayız" dedi. Sokak hayvanlarına ilişkin tartışmaları da gündeme taşıyan Bakırhan, hayvanların katledilmemesi için her türlü mücadeleyi göstereceklerini ifade etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tutuklanan bazı eylemcilerin ailelerinin salonda olduğunu belirten Tuncer Bakırhan, konuşmasına bu aileleri selamlayarak ve tutuklanan eylemcilerin derhal serbest bırakılmasını talep ederek başladı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların yalnızca kınamalarla geçiştirildiğini vurgulayan Bakırhan, "Devletlerin bir şey yapmayacağını anlamış, dünya emekçilerine çağrı yapıyorum" dedi ve şunları söyledi:

"Bulunduğunuz ülkelerde Filistinlilerin yaşadığı katliama itiraz edin, yoksa bu utangaç katliamları canlı yayınlarda daha da fazla izlemek zorunda kalacağız."

Darbelerden şikayet eden Erdoğan'ın 22 yıldır ülkedeki solculara ve Kürtlere darbe yaptığını belirten Tuncer Bakırhan, Erdoğan'ın, 27 Mayıs askeri darbesinden sonra idam cezalarını onaylayanlarla birlikte yol yürüdüğünü söyledi.

ERDOĞAN'A 'DARBE' TEPKİSİ

Bakırhan, Erdoğan'ın "En çok darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz" sözlerine ise şöyle tepki gösterdi:

"Biz ne olduk? Biz 12'nci partiyiz. Binlerce yöneticisi cezaevlerinde. Beyefendi darbeden bahsediyor. Buna gülüp geçmek gerekiyor. 15 Temmuz için 'Allah'ın lütfu diyenler sanki kendileri değildi. Gezi Davası, Kobani Davası, kapatma davası... Bunların hepsi darbedir."

"KARANLIK GİDER GEZİ KALIR"

Gezi Direnişi'nin 11'inci yılını da anan Bakırhan, "Gezi, halkların haklı itirazıdır. Dün olduğu gibi bugün de bu haklı itirazın yanındayız. Karanlık gider, Gezi kalır. Gezi, demokratik bir hak talebidir, yargılanamaz" diye konuştu.

"GENEL MERKEZLER DARBE KARARGAHI OLMUŞ"

Ülkedeki bütün krizlerde ve kaoslarda MHP'nin bulunduğunu vurguladı. Bakırhan, "İki siyasi partinin genel merkezleri, siyasi darbelerin hazırlandığı yerler olarak tarihe geçecektir. AKP ve MHP genel merkezleri, darbelerin karargahları haline gelmiş. 'Beka' dedikleri bu çete düzeninin bekasıdır" dedi.

"EŞİT YURTTAŞLIĞI ESAS ALAN TÜRKİYELİLİK"

Tuncer Bakırhan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu ülkenin devrimcileri, Kürtleri, kadınları, gençleri, halkı savunan bileşenlerin tamamı bir araya gelip yeni bir mücadele alanı açmadığı müddetçe bu tabloyu Türkiye halkları yaşamaya devam edecek. DEM Parti tam da bunun mücadelesini yürütüyor.

Demokratik bir ülke için Kürt halkının statüsünü tanıyan, eşit yuttaşlığı esas alan ve herkesi kapsayan bir Türkiyelilik tek çözüm yoludur. Demokratik dönüşümün tapu senedi demokratik anayasa olacaktır."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketini' de eleştiren Bakırhan, kapsamlı bir vergi reformu önderdiklerini dile getirdi ve şunları söyledi:

"Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın, dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payı azaltılsın. O zaman tasarruf için bir şeyler yaptığınızı anlarız."

"SOKAK HAYVANLARININ KATLEDİLMEMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Sokak hayvanlarına ilişkin tartışmalar ve gündemdeki yasa tasarısını da gündeme taşıyan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Birileri daha uyutmanın ne olduğunu bilmiyor. Uyutma dedikleri hayvanları katledecekler. Doğaya, canlıya düşman pratikleriyle kalıcı bir çözüm üretmekten yoksun bu iktidar çareyi sokak hayvanlarını katletmekte buluyor. Barınaklar açıp kısırlaştırma için program hayat geçirseydiniz bugün sokak hayvanlarının sorun olduğundan bahsetmeyecektiniz.

Kimse unutmasın ki kentlerin sokakları ne kadar insanlarınsa en az o kadar da sokak hayvanlarınındır. Bu hakların güvence altına alınması için de bu yasa tasarısında olduğu gibi mücadele edeceğiz. Bu yasa tasarısının karşısında DEM Parti olarak en güçlü muhalefeti yaparak sokak hayvanlarının katledilmemesi için elimizden geleni yapacağız."