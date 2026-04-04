Bakırhan'dan Özel'in 'erken seçim' çağrısına yanıt: Bu talepten rahatsız değiliz, seçime hazırlıklıyız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bileşen partileri SYKP’nin 6. Olağan Kongresine katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘erken seçim’ çağrısıyla ilgili konuştu.

“ERKEN SEÇİM TALEBİ HER PARTİNİN HAKKI”

CHP’nin erken seçim talep etmesinin en doğal hakkı olduğunu ve bunun asıl sebebinin CHP’ye uygulanan baskılar olduğunu vurgulayan Bakırhan, şöyle konuştu:

“Erken seçim talebi bütün partilerin en doğal hakkıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir çağrı yapması onun en doğal hakkıdır. Bütün partiler bunu yapabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin niye erken seçim çağrısı yaptığına değil, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin maruz kaldığı baskılara ve zulüm politikalarına karşı çıkmamız gerekiyor. CHP maruz kaldığı baskılardan dolayı aslında yeni bir yol açmaya çalışıyor. Bu talepten rahatsız değiliz. Hiç kimsenin rahatsız olmaması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin maruz kaldığı baskılar karşısında aslında yapmış olduğu siyasi bir hamledir.”

“İKTİDAR CHP ÜZERİNDEKİ BASKILARI KALDIRMALI”

İktidarın da CHP’ye yönelik hukuksuz uygulamalara son vermesi gerektiğini belirten Bakırhan, şunları söyledi:

“(İktidar) ilk adım olarak Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki bu haksızlığı, hukuksuzluğu, torba yasalarla yargılamaları kaldırmalıdır. İlk adım herkes için hukuk olmalıdır, herkes için adalet olmalıdır. Bunu dile getirmek istedim. Biz zaten DEM Parti olarak herhalde Türkiye'de seçime en hazır partiyiz. Sokaktayız, fabrikalardayız, yaşamın her alanındayız. Yaşamın her alanında direniş halindeyiz, mücadele halindeyiz. 7/24 örgütlenen ve ittifakını büyüten bir yerde durduğumuz için eğer Türkiye toplumu, Türkiye halkları seçim istiyorsa bizim de hazırlıklı olduğumuzu daha önce de söylemiştim.”

"DEMOKRASİ OLMADAN BARIŞ OLMAZ"

Mevcut süreç hakkında da değerlendirme yapan Bakırhan, bunun yalnızca barış süreci olmadığını ve demokratikleşme adımlarının da atılması gerektiğini söyledi: