Bakırhan'dan, Tunç'a yanıt: Çağrı için bir yol ve yöntem bulmanız gerekiyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek "Sayın Öcalan’ın yapacağı bu tarihi çağrının, anı anına Türkiye halklarıyla buluşmasını sağlayacak bir yol ve yöntem bulmanız gerekiyor" dedi.

Bakırhan, partisinin Dersim 2’nci Olağan Kongresi’ne katıldı.

Bakırhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un PKK lideri Abdullah Öcalan'ın olası çağrısının görüntülü olup olmayacağına ilişkin yaptığı "Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi söz konusu değil" açıklamasına yanıt verdi.

"Siz mevzuatı zaten İmralı’da, adanın altına gömdünüz" diyen Bakırhan, "Adalet Bakanı, daha dün ‘Görüntülü mesaj mevzuata uygun değil’ diyor. Yüzyıllık sorun için, çok değerli bir çağrı yapılacak. Adalet Bakanı diyor ki, 'Öcalan’ın Türkiye toplumuyla, Kürtlerle, Alevilerle buluşması mevzuata uygun değil' Sanki İmralı’da hukuk uygulanıyor. Sanki İmralı’da bir mevzuat var. Mevzuat mı, hukuk mu bıraktınız? Orada gayri resmi hukuk uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

"4 YILDIR KİMSENİN ORADAN HABERİ YOK"

Çağrının yapılacağı dönemde mevzuatın hatırlatıldığına dikkat çeken Bakırhan, "Sanki mevzuat varmış. Öcalan 4 yıldır ailesi, avukatlarıyla görüştürülmüyor. 4 yıldır kimsenin oradan haberi yok. Kuş bile uçurtmuyorlar. Kendi antidemokratik hukuklarında bile öyle mevzuat yok" diye konuştu.

Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakan daha yeni mevzuatı, hukuku hatırlamış. Şimdi yapılacak bu çağrı karşısında sizi ciddiyete, samimiyete davet ediyorum. Sayın Öcalan’ın yapacağı bu tarihi çağrının, anı anına Türkiye halklarıyla buluşmasını sağlayacak bir yol ve yöntem bulmanız gerekiyor. Sayın Bahçeli 'Meclis’e gelsin' demişti, artık gerisini siz bulun Sayın Bakan. Sanki mevzuat, hukuk uyguluyorsunuz. Çağrı yapılacağı zaman mevzuat ve hukuku hatırlatıyorsunuz. Sayın Bakanı ciddiyete, samimiyete davet ediyorum."