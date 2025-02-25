Bakırhan: Halkların kaderini değiştirecek bir dönüm noktasındayız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Konuşmasına, Kars Kağızman'a atanan kayyumdan bahsederek başlayan Bakırhan, "Halkın iradesini gasp eden anlayışı kınıyorum. Yanlış bir yoldan gidiyorsunuz. Bu kumpasçı akıldan inşallah bir gün kurtulacağız. Biz önemli bir barış çabasının haysiyeti için yaşıyoruz. Bu kayyum atayanlar ne için yaşıyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Herkesi haysiyete çağrıyoruz" şeklinde konuştu.

"ZULÜM KARŞISINDA DURANLARA BİN SELAM"

"Bir dönüm noktasındayız. Türkiye ve Orta Doğu halklarının kaderini değiştirecek yeni bir döneme giriyoruz" diyen Bakırhan, şunları söyledi:

"100 sene önce kurulan ulus-devlet, kurtuluş mücadelesine ters düştü. 100 yıldır sistem tek tipleştirmek istedi ama başaramadı. Kürtlerin mücadelesi bu tek tipleştirmeye sığmadı. Bu renkli mozağin bir arada yaşamasının mücadelesini yürütüyoruz. Umutlandığımız anda beyefendiler başka şeyler yapıyor. Bu zulüm karşısında duran ve kendi kimliğini yaşatan Kürtlere, Alevilere, devrimcilere bin selam olsun. Dayanarak bugünlere geldiler. Hem bir olalım diyorsunuz, hem de bir olmak istediğiniz insanların varlığını inkar ediyorsunuz. Varlığını inkar ettiğiniz halklarla nasıl bir olacaksınız?

Yok sayanlara karşı barışı bile mümkün hale getirmek büyük başarıdır. Barışı mümkün hale getirenlere bin selam olsun. Bugün artık demokratik, müreffeh bir Türkiye asrına başlayabiliriz. Bunun koşulları var. Bu kötücül aklın ortaya koyduklarını tartışmayacağız. İsimlerimiz, dillerimiz farklı olabilir ama çektiğimiz acının yükü hepimiz için aynıdır. Modern Türkiye tarihinin en acı dolu dönemini kapatabiliriz."

"HERKESİN GÖZÜ ÖCALAN'IN YAPACAĞI AÇIKLAMADA"

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen çağrının heyecanla beklendiğini ve pek çok farklı kesimden mesajlar aldıklarını belirten Bakırhan, şöyle devam etti:

"Herkesin gözü Öcalan'ın yapacağı açıklamada. Dünyanın dört bir yanından bize mesajlar geliyor. Herkes ne olduğunu soruyor, herkes heyecanlı. Bu halk kavga etmeden birlikte yaşamak istiyor. Biz kritik bir kavşakta olduğumuzu bilerek bunun yoğunluğuna uygun şekilde çalışıyoruz. Kürtler bir arada. Sayın Barzani de Öcalan'ın perspektifini desteklediğini söyledi. Bu tarihi duruşa kıymet verin.

'İKTİDAR DA BARIŞA HAZIR MI?'

Bu destekler tarihidir, çok kıymetlidir. Barışa giden yol ancak Kürtlerin ulusal birliğinden geçer. Bütün Kürtler 'Biz barışa hazırız' diyor. Siyaset büyük oranda hazır. Peki iktidar da barışa hazır mı? İktidar da hazırsa demokratik cumhuriyeti inşa edebiliriz. Yıllardır hukukun adaletin olmadığı bu ülkede toprak da insan da mutlu olmadı. Biz ortaya koyduğumuz iradeden kararlıyız. Türkiye'yi barışa ulaştıracak iradede kararlıyız."

"ROTAMIZ BARIŞ OLSUN"

Bakırhan, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar birlilkte yaşam modellerini okumalıyız. Sayın Öcalan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı çağrı hepimize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Dünya değişiyor, yaşam değişiyor. Hep birlikte değişelim rotamız demokrasi ve barış olsun. Tarihi bir eşikteyiz. Umarım, Kürtlerin samimi olduğu kadar bu ülkeyi yönetenler de bu konuda duyarlı olurlar."