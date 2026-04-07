Bakırhan: İktidar, yargı mekanizmalarını muhalefeti kuşatmanın aracına dönüştürdü

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreç ile ilgili "Oyalanmaya ve oyalamaya gerek yoktur" sözlerini anımsatan Bakırhan, "Biz de katılıyoruz. Atılacak adımlarla ilgili ne oyalanmaya ne oyalamaya gerek var. Dün de sayın Cumhurbaşkanı aynı şeyi söyledi. Peki kime söylüyorlar bunu? Oyalanan kim, oyalan kim, adres kim, kim adım atacak? Artık bu süreci yürütenler, karar vericiler bir an önce ellerini çabuk tutarak bu meselenin çözümü konusunda atılması gereken adımları ivedilikle atmalıdırlar" dedi.

Bakırhan, şöyle devam etti: "Hiçbir yasal hazırlığa gerek kalmadan AİHM kararları, AYM kararları uygulanabilir. Hâlâ halkın iradesine çökmüş kayyumlar kaldırılabilinir, yerine halkın iradesi getirilebilinir. Barış; hukukun sözle değil, sözün hukukla bağladığı anda başlar. Adımlar birlikte atılırsa güven oluşur, güven oluşursa yol açılır, demokrasi gelir."

"İKTİDARA AYRI, MUHALEFETE AYRI HUKUK OLMAZ"

"İktidar, hukuk ve yargı mekanizmalarını muhalefeti kuşatmanın aracına dönüştürmüştür" diyen Bakırhan, "Şimdi birileri çıkıp 'ama yolsuzluk iddiaları var, ama ahlaksızlık var' diyecek. Biz asla yolsuzluk iddialarına da, ahlaksızlıklara da gözlerimizi kapatmadık, kapatmayacağız. Fakat Türkiye'de hukuk eğilip bükülüyor. İktidara ayrı, muhalefete ayrı hukuk olmaz. Güçlüye ayrı, güçsüze ayrı hukuk olmaz. Zengine ayrı, yoksula hukuk olmaz" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, şunları söyledi: "Bizim DEM Parti olarak çizgimiz nettir, yolsuzluk iddiası sonuna kadar araştırılmalıdır, yerel yönetimler dahil olmak üzere her düzeyde tam şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlanmalıdır. Tam da bu nedenle kişiye göre değil, herkese göre işleyecek güçlü bir siyasi etik yasasına ihtiyaç var. Bu etik yasası artık ertelenemez."

"SİYASİ İKLİMİN NORMALLEŞMESİ" ÇAĞRISI

İktidar ve muhalefet partilerine çağrı yapan Bakırhan, "Türkiye'de siyasi iklimin normalleşmesi için gelin bir araya gelelim. Oyu, sandığı, makamı, popülizmi, rantı ve polemiği değil; 86 milyonun geleceğini düşünerek siyasal iklimi normalleştirelim diyoruz" dedi.