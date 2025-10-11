Bakırhan: İktidarla anayasa, seçim iş birliği, Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesi üzerine tek kelime tartışmadık

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "sivil anayasa" çağrısına yanıt verdi. Bakırhan, "Şu anda bir anayasa gündemimiz yok. AKP dahil hiçbir siyasi partiyle Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesi üzerine tek bir kelime tartışmış değiliz. Buna emin olabilirsiniz. Bütün samimiyetimle söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Nefes’ten Dilan Kutlu'nun sorularını yanıtlayan Bakırhan, Erdoğan’ın Meclis açılışında DEM Parti sıralarına gelerek el sıkışmasını "olumlu bir adım" olarak değerlendirirken, partiler arası diyaloğun güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa tartışmalarına dair de, "Anayasa, AK Parti ile bizim aramızda yapılacak bir belge değildir, bir toplumsal sözleşmedir," dedi.

Bakırhan’ın Nefes'in sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yasama yılının açılışında DEM Parti sıralarına gelerek el sıkışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok önemli bir adım. Sayın Cumhurbaşkanının bize gelmesi olumludur. Meclis çatısı altında artık bu ötekileştirmeyi, siyasi partilerin birbirine karşı aldığı pozisyonları değiştirmemiz gerekiyor. Meclis, diyalog ve müzakere için var. İnsanlar bizi sorunlarını çözelim diye gönderiyorlar ama Meclis bazen tam tersine bir sorun merkezi haline geliyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına ne diyorsunuz?

Parti olarak böyle bir gündemimiz yok. Bütün partilerin başkanlarıyla Sayın Özgür Özel ile görüşüyoruz. Bu sürecin her aşamasında kendilerini bilgilendirdik. Düşüncelerini aldık, önerilerini aldık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin uğradığı hak ihlalleri karşısında onlarla dayanışma içerisindeyiz ama diğer taraftan da bir süreç yürütüyoruz. İktidarla bir anayasa seçim iş birliği, Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesi üzerine tek bir kelime tartışmış ve etmiş değiliz. Buna emin olabilirsiniz. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Günü ve zamanı geldiği zaman seçimlerde nerede, nasıl duracağımızı, açık ederiz. Kent uzlaşısı ise kent uzlaşısı, yerel seçimde destekse destek. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısına başka bir adayın desteklenmesi ise bunu aleni açık yaptık. Kimse bizi kapalı kapılar ardında iktidarla iş tutmakla, farklı bir ajanda yürütmekle eleştirmesin bu konuda bizim sicilimiz çok temizdir. Günü gelir, Türkiye demokratik bir anayasayı tartışırsa biz de tartışırız. Türkiye’nin buna ihtiyacı var ama bugün öyle bir gündem yok. Anayasa, AK Parti ile bizim aramızda yapılacak bir belge değildir, bir toplumsal sözleşmedir.