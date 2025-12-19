Bakırhan: Leyla Zana hakkında tribünlerden atılan tezahürat, açıkça Kürt düşmanlığının bir tezahürüdür

Bursaspor–Somaspor karşılaşması sırasında tribünlerde Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahüratlar yapılmasına karşı tepkiler sürüyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaşananlara sert tepki göstererek kullanılan ifadelerin ırkçı ve cinsiyetçi bir dil içerdiğini vurguladı.

Bakırhan, karşılaşma sırasında tribünlerde yapılan Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakırhan yaptığı paylaşımda, "Leyla Zana hakkında tribünlerden atılan ırkçı ve cinsiyetçi tezahürat, açıkça Kürt düşmanlığının bir tezahürüdür. Sevgili Leyla Zana’ya yönelik bu nefret dili ayrımcılığın en çirkin halidir. Bu ırkçı söyleme karşı sessiz kalmayacağız, nefret kültürünün normalleşmesine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.