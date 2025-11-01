Bakırhan: Sürecin ikinci aşamasına geçtik

Politika Servisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kars İl Örgütü, kentteki çeşitli halklar ve inançların bir araya geldiği “Halklar ve İnançlar Buluşması” düzenledi.

Buluşmada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK’nin Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla kendini feshetmesi ve Türkiye’den çekilmesine ilişkin görüşlerini ifade ederken “Sayın Öcalan’ın çağrısıyla PKK’nin kendisini feshetmesi, en son Türkiye sınırları dışına çıkarak Türkiye Devletine silah çevirmeyeceğini, artık silah kullanmayacağını belirtmesi tarihi bir önemdedir. O zaman eğer silah sorunsal bugün devreden çıkmışsa silahın ortaya çıkmasına sebep olan tekçiliği ırkçılığı, antidemokratik uygulamaları ortadan kaldırmak da bizim devletimiz bizim iktidarımızın bir görevi ve bir sorumluluğu değil mi?” diye konuştu.

Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde birinci aşamanın tamamlandığını ve ikinci aşamaya geçildiğini kaydeden Tuncer Bakırhan, “Şimdi ikinci aşamadayız. Barışa uygun bir şekilde hayata geçirecek bir dönemdeyiz. Biz çözüm etrafında odaklanacağız. İnşallah daha büyük toplantılarla Kars’ın bu kendi yaşamında da yaşadığı bu anlayışı egemen kılmaya çalışacağız. Şu anda verdiğimiz mücadele herkesindir. İşte demokratik cumhuriyet sadece Kürtlere değil biraz önce saydığım sorun olduğunu söyleyen ve sorun yaşayan bütün akıllara ve inançlara artık kapsayıcı bir şekilde yaklaşması gerekiyor” dedi.