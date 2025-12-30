Bakırköy açıklarında iki tankerden acil durum çağrısı

Bakırköy, Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandrallı iki tankerden acil durum çağrısı geldi.

Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada; "KALBAJAR* isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası’nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar gelecek...