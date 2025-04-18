Bakırköy belediye başkanı kim ve Bakırköy hangi partide? (2025 Güncel)

Yerel seçimlerin merak edilen ilçelerinden biri olan Bakırköy'de belediye başkanı kim oldu, yüzde kaç oy aldı? Bakırköy'de diğer adayların oy oranı ne oldu? Bakırköy belediye başkanı kaç yaşında ve nereli? Tüm detaylar şöyle:

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI KİM, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 1975 yılında İstanbul’da doğmuş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nden mezun olduktan sonra beyin ve sinir cerrahisi alanında ihtisas yapmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda akademik çalışmaya imza atan Ovalıoğlu, Harvard ve Zürih gibi prestijli üniversitelerde bilimsel araştırmalar yürütmüş, 2020 yılında doçent unvanı almıştır.

36 yıldır Bakırköy’de yaşayan ve ilçenin dinamiklerini yakından tanıyan Ovalıoğlu, çevreci duruşu, akademik birikimi ve sosyal projelere olan ilgisiyle öne çıkmaktadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Ovalıoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

31 MART 2024 BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul’un köklü ilçelerinden Bakırköy, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, büyük bir farkla ipi göğüsledi. Bakırköy’de 2024 yerel seçimlerinin galibi, oyların %67,72’sini alan CHP adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu oldu. AKP adayı Ali Talip Özdemir %22,06 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Bakırköy'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?