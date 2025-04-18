Bakırköy belediye başkanı kim ve Bakırköy hangi partide? (2025 Güncel)
CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden Bakırköy'ün belediye başkanı kimdir? Bakırköy'de adaylar yüzde kaç oy aldı? Detaylar haberimizde.
Yerel seçimlerin merak edilen ilçelerinden biri olan Bakırköy'de belediye başkanı kim oldu, yüzde kaç oy aldı? Bakırköy'de diğer adayların oy oranı ne oldu? Bakırköy belediye başkanı kaç yaşında ve nereli? Tüm detaylar şöyle:
BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI KİM, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 1975 yılında İstanbul’da doğmuş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nden mezun olduktan sonra beyin ve sinir cerrahisi alanında ihtisas yapmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda akademik çalışmaya imza atan Ovalıoğlu, Harvard ve Zürih gibi prestijli üniversitelerde bilimsel araştırmalar yürütmüş, 2020 yılında doçent unvanı almıştır.
36 yıldır Bakırköy’de yaşayan ve ilçenin dinamiklerini yakından tanıyan Ovalıoğlu, çevreci duruşu, akademik birikimi ve sosyal projelere olan ilgisiyle öne çıkmaktadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Ovalıoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
31 MART 2024 BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI
İstanbul’un köklü ilçelerinden Bakırköy, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, büyük bir farkla ipi göğüsledi. Bakırköy’de 2024 yerel seçimlerinin galibi, oyların %67,72’sini alan CHP adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu oldu. AKP adayı Ali Talip Özdemir %22,06 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.
Bakırköy'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
- CHP – Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: 88.572 oy (%67,72)
- AKP – Ali Talip Özdemir: 28.858 oy (%22,06)
- Zafer Partisi – Türker Tolga Topaloğlu: 4.149 oy (%3,17)
- İYİ Parti – Ataner Orkunoğlu: 1.845 oy (%1,41)
- DEM Parti – Medeni Andok: 1.767 oy (%1,35)
- TİP – Bilge Seçkin Çetinkaya: 1.405 oy (%1,07)
- Yeniden Refah – Salih Doğan: 1.176 oy (%0,89)
- DEVA Partisi – Gökhan Yılmazer: 438 oy (%0,33)
- TKP – Cem Kılınç: 377 oy (%0,29)