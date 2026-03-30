Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda 35. yıl ve Dünya Tiyatro Günü kutlaması

Bakırköy Belediye Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında usta yazar Haldun Taner tarafından kaleme alınan “Eşeğin Gölgesi” adlı oyunu ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturdu. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun da katıldığı programda, tiyatronun 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sahnede pasta kesildi.

Dünya Tiyatro Günü programı dahilinde gerçekleştirilen gösterimde, yurttaşların katılımıyla salonun tamamı dolarken, oyunun bitiminde izleyiciler oyunculara sahnede çiçek takdim etti. Toplumsal konuları mizahi bir dille ele alan eser, her yaştan katılımcıya açık olarak sergilendi. Etkinlik aynı zamanda Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın 35 yıllık sanat geçmişinin kutlandığı bir törene de ev sahipliği yaptı.

"SANATA DEĞER VERİYORUZ"

Oyunun tamamlanmasının ardından sahnede bir açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Bakırköy Belediye Tiyatroları, 35.sanat yılını kutluyor. Eşeğin Gölgesi oyunuyla, Dünya Tiyatrolar Günü’nde beraberdik. Haldun Taner’in yazdığı toplumu yansıtan bir oyun. Salondaki seyircinin ilgisi alakası çok yüksekti. Bu vesileyle Bakırköy Belediye Tiyatrosu ekibine, başta genel sanat yönetmenimiz Ragıp Savaş olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Bakırköy Belediye Tiyatroları yepyeni oyunlarıyla şahane bir sezona başladı ve son sürat devam ediyoruz. Bu zor günlerde sanata sığınıyoruz. Sanata ve sanatçıya değer veriyoruz. Kültürün merkezi olan Bakırköy’e herkesi davet ediyoruz.”

"HEDEFİMİZ SAHNELERİMİZİ ÇOĞALTMAK"

Bakırköy Belediye Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş ise geceye dair değerlendirmelerinde belediye yönetimi ile eş güdümlü çalışmanın önemine değindi. Savaş, açıklamasında şunları kaydetti:

“27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Bizim için rüzgarın yönü değişti. Sanatı seven, sanata saygı duyan, sanatçıya saygı duyan, sanatın ne olduğunu anlayan bir belediye başkanıyla çalışmak bizi çok mutlu ediyor ve tiyatroyu da daha konforlu hale getiriyor. Her şey yolunda gidiyor, güzel bir sezon açılışı yaptık. Bu daha başlangıç, sahnelerimizi de çoğaltarak, daha da büyüyerek Bakırköy Belediye Tiyatroları’nı çok farklı yerlere taşımayı hedefliyoruz.”