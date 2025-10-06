Bakırköy Belediye Tiyatroları sezonu 'Çirkin' oyunuyla açıyor

Bakırköy Belediye Tiyatroları, yeni sezonu, 16 Ekim’de geçen sezon açtığı yeni sahnesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde Marius von Mayenburg’un 'Çirkin' isimli oyunuyla açıyor.

Almanca orijinalinden Dilek Altuntaş’ın çevirdiği oyunu Yelda Baskın yönetiyor; dekor ve ışık tasarımı Kerem Çetinel’e, kostüm tasarımı Tomris Kuzu’ya, hareket düzeni Esra Yurttut’a, müzikleri ise Okan Kaya’ya ait.

Oyunda başlıca rolleri Tolga İskit, İlkin Tüfekçi, Can Esmeray ve Ali Rıza Kubilay üstleniyor.

OYUN HAKKINDA

Mühendis Lette’nin, kendi icadını tanıtmak için kongreye gitmeyi beklerken yerine asistanının gönderileceğini öğrenir. Bu şaşırtıcı kararın ardındaki nedeni sorgulamaya başlar. Lette, o kadar çirkindir ki... Sonunda bir estetik cerrahın kapısını çalar ve kendini geri dönüşü olmayan bir yolculuğun içinde bulur.

'Çirkin’de Marius von Mayenburg bakışın, anlamı değiştirme ve yeniden şekillendirme gücünü, tiyatro sanatının olanaklarını zorlayarak ortaya koyuyor. Bir yeniden doğuş hikayesi anlatan oyun, günümüz dünyasında egemen olan güzellik idealine boyun eğen insanın aynılaşma ve kimliksizleşme sürecini mizahi bir üslupla gözler önüne seriyor.

OYUN TARİHLERİ

16 Ekim 2025 – 20:00

17 Ekim 2025 – 20:00

18 Ekim 2025 – 20:00

25 Ekim 2025 – 20:00

30 Ekim 2025 – 20:00

08 Kasım 2025 – 20:00

13 Kasım 2025 – 20:00

22 Kasım 2025 – 20:00

28 Kasım 2025 – 20:00