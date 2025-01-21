Bakırköy Belediyesi Uğur Mumcu için sergi ve söyleşi düzenleyecek

Bakırköy Belediyesi, Gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun uğradığı suikast sonucu ölümünün 32.yılında, bir anma programı hazırladı.

24 Ocak Cuma günü İspirtohane Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma programı, “Ben Kolay Ölmem” isimli sergi açılışı ile başlayacak.

“Bakırköy Muhabbeti” kapsamında devam edecek etkinlik, “Uğur Mumcu ve Araştırmacı Gazetecilik” konulu bir söyleyişi gerçekleştirilecek.

Söyleşide BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan ve BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı konuşmacı olarak yer alacak.