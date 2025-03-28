Bakırköy Belediyesi’nden Capacity AVM ve Ertan Yıldız açıklaması

Bakırköy Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yer alan Capacity AVM’ye kesilen para cezası ve İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız’a ilişkin 'rüşvet' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan bilimsel bir raporun bulunduğu, bu raporda AVM’nin kolon boyutlarının projeye uygun olmadığı tespitinin yer aldığı aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada Ertan Yıldız’ın belediye meclis üyesi olduğu ve bürokratik karar alma ve işlem yapma yetkisinin bulunmadığı belirtilerek “Yıldız’a atfen iftira ve manipülasyon amaçlı yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Bakırköy Belediyesi’nin gerçek dışı paylaşım ve haberler hakkında yasal hakların kullanacağı belirtildi.

Belediye, sürecin detaylarını yazılı olarak paylaştı.

Bakırköy Belediyesi tarafından aktarılana sürecin detayları şu şekilde:

İlgili yapı hakkında 1 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen incelemede, AVM’nin projede belirtilen 2 bin 36 araç kapasitesinin bin 408 araca düşürüldüğü ve otopark alanlarının ticari ünitelere dönüştürüldüğü tespit edilmiştir.

Tespitlerimiz doğrultusunda 24 Haziran 2024’te AVM yönetimine gerekli bildirimlerde bulunulmuş, ancak herhangi bir düzeltme yapılmamıştır.

Ardından 12 Kasım 2024’te Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Yusuf Ayvaz ve Prof. Dr. Barış Servim tarafından bilimsel ve teknik bir rapor hazırlanmıştır.

Raporda, statik projede olması gereken 149 adet betonarme perdenin yerinde bulunmadığı ve kolon boyutlarının projeye uymadığı belirtilmiştir.

Rapora göre, ticari alan kazanmak için yapılan değişikliklerin belediyenin ve ilgili idarelerin bilgisi ve onayı dışında yapıldığı ve binanın deprem dayanıklılığının riske atıldığı tespit edilmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin bilimsel tespitleri doğrultusunda, 18 Aralık 2024’te yapı tadil tutanağı düzenlenmiştir. AVM yönetimine aykırılıkları gidermesi için 1 aylık yasal süre verilmiş, yasal sürede gerekli düzeltmeler yapılmaması üzerine 06.02.2025 tarihinde yine yasal süreç işletilerek İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre, uygulanabilecek alt ceza sınırı olan 197 milyon TL cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca, yasal sürecin devamı niteliğinde 28 Şubat 2025 tarihinde TCK 184/1 “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçundan” Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yukarıda bahsedilen işlemlerle ilgili idari yargı süreci devam etmektedir.

İddialara konu olan Ertan Yıldız da, belediyemizin 27 meclis üyesinden birisi olup, bu süreçle ilgili bürokratik karar alma ve icrai işlem yapma yetkisi bulunmamaktadır. Sayın Ertan Yıldız’a atfen, iftira ve manipülasyon amaçlı yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu tür gerçek dışı paylaşım ve haberler hakkında, her türlü yasal başvuru hakkımız kullanılacaktır.