Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ameliyat masasında pazarlıkla ilgili resen soruşturma başlattı

İstanbul’da özel bir hastanede ameliyat masasında yapılan pazarlık hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda meydana gelen olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemeler kapsamında hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.