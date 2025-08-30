Bakırköy'de 30 Ağustos coşkusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’ncü yıldönümünü, Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutladı.

18.00’de başlayan etkinlikler İBB Bandosu gösterisi, DJ performansı ve Ozbi konseri ile sürdü. Konserin ardından, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan İBB Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yapay zeka ile oluşturulmuş video görseli vatandaşlarla buluşturuldu. Etkinlik; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, önceki İBB Başkanlarından Nurettin Sözen ve Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

"EKREM BAŞKANIMIZ ÇIKACAK, NİCE ZAFERLERİ VE NİCE BAYRAMLARIMIZI HEP BERABER KUTLAYACAĞIZ"

Vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Aslan, konuşmasına, “Sizlere büyük bir hukuksuzlukla Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem Başkanımızın selamını getirdim. Biliyorum ki Ekrem Başkanımız çıkacak, nice zaferleri ve nice bayramlarımızı hep beraber kutlayacağız” sözleriyle başladı. “Biz sıradan bir ülke değiliz” diyen Aslan, “Biz, düşman işgaline direnmiş bir ülkeyiz. Biz, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyenlerin torunlarıyız. 103 yıl önce Dumlupınar’da, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir destan yazdık. Çok cephede çarpıştık. Yokluk, açlık ve türlü belalar içinde azimle direndik, öyle var olduk. Vatan sevdamız, bağımsızlık aşkımız ve özgürlük tutkumuzla kazandık. 30 Ağustos zaferimiz, sadece askeri bir başarı değil. Aynı zamanda Cumhuriyet devriminin de ilk adımıdır. Kayıtsız şartsız millet egemenliğinin ilk adımıdır. İşte bu nedenle 30 Ağustos zaferi eşsizdir. Bu nedenle 30 Ağustos zaferi Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşudur” şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'A HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ VE ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz, ulusumuzun var olma mücadelesinin en önemli dönüm noktasıydı” diyen Aslan, özetle şunları söyledi:

“Yokluklar içinde, kadını, erkeğiyle, genci, yaşlısıyla, köylüsü şehirlisiyle yazılan Zafer Destanı’nın 103. yıldönümünde gurur doluyuz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin mirasçıları olarak, büyük mirasımıza daima sahip çıkacağız. İşgal ayıbını İstanbul’dan söküp atan Atatürk’ün izinde, şehrimize sahip çıkacağız. Emanetini büyük bir onurla taşıdığım, haksız yere Silivri’de tutulan İBB Başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği andan itibaren yaptığı gibi, İstanbul’a hep birlikte sahip çıkacağız ve çıkmaya devam edeceğiz. İstanbul’un her köşesinde vatan sevgisini, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatacağız. Çünkü biz, İstanbul’u fetheden Fatih’in torunları, İstanbul’u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal’in çocuklarıyız. Bu kadim şehir, gençlerimize devredeceğimiz mirasımızdır. İşte bu yüzden Ekrem Başkanımız, ‘Bizler İstanbul’un muhafızıyız,’ dedi. Yani sizler, İstanbul'un muhafızısınız. İstanbul sadece bana emanet değil, hepimize emanettir.

"SİLİVRİ'DEKİ HÜCRESİNDE KALBİ BİZİMLE ATAN EKREM BAŞKANIMIZA VE İSTANBUL'A HİZMET ETMEKTEN BAŞKA SUÇU OLMAYAN TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZA SELAM OLSUN"

İşte bu yüzden bizler, İstanbul’un havasına, suyuna, toprağına, tarihine, kültürüne sıkıca sarılıyoruz. İstanbul’un muhafızlarından, Silivri’deki hücresinde kalbi bizimle atan Ekrem Başkanımıza ve İstanbul’a hizmet etmekten başka suçu olmayan tüm çalışma arkadaşlarımıza Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndan selam olsun. Bugün burada bu coşkumuza şarkıları ile eşlik eden kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu büyük günde, Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, milli mücadelede şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ay yıldızlı şanlı bayrağımız altında birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde nice zaferlerimiz olsun. Yaşasın 30 Ağustos Zaferi, yaşasın demokrasi, yaşasın tam bağımsız ve özgür Türkiye.”

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, Ceylan Ertem konseriyle noktalandı.