Bakırköy'de 6 mahallede su kesintisi yapılacak

Bakırköy'de ana isale hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın 6 mahalleye 10 saat su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki ana isale hatlarının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerinde yarın 10.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.