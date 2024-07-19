Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR devrildi: Yol trafiğe açıldı
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde seyir halinde olan konteyner yüklü TIR, alt geçide çarparak devrildi. Devrilme nedeniyle trafiğe kapatılan yol açıldı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir TIR'ın alt geçide çarparak devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılan yol açıldı.
Florya Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki konteyner yüklü TIR, Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.
TIR ve dorsesi yola devrilirken, sürücü hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. TIR ve dorsesi iki vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolda tek yönlü kapatılan trafik, yeniden açıldı.
Öte yandan, 11 Mart'ta aynı alt geçitte TIR bir otomobilin üzerine devrilmiş, araçtaki 4 kişi yaşamını yitirmişti.