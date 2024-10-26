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Bakırköy'de AVM'de bir kadını taciz eden erkek tutuklandı

Bakırköy'de alışveriş merkezinde kadını taciz eden erkek tutuklandı.

Kadın
  • 26.10.2024 15:27
  • Giriş: 26.10.2024 15:27
  • Güncelleme: 26.10.2024 15:31
Kaynak: AA-DHA
Bakırköy'de AVM'de bir kadını taciz eden erkek tutuklandı
Fotoğraf: DHA

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde kadını taciz ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan erkek tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir alışveriş merkezinde 18 Ağustos'ta mağaza içerisinde bir kadının cinsel tacize maruz bırakıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Saha çalışması yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay sonrası kaçan şüphelinin C.B. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, Sultangazi'deki ikametinde gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından 9 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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