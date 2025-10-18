Bakırköy'de çevik kuvvet otobüsü üst geçide çarptı
Bakırköy'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis otobüsü üst geçidin ayağına çarptı. Araçta sıkışan sürücü memur, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
İstanbul Bakırköy'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis otobüsü üst geçidin ayağına çarptı. Araçta sıkışan sürücü memur, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Yeşilköy Mahallesi Atatürk Havalimanı Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.
Çevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüsü kullanan memur, yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan araç üst geçidin ayağına çarptıktan sonra durabildi.
Otobüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri polis memurunu bulunduğu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı memurun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Havalimanı Caddesi servis otobüsünün olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar açıldı.