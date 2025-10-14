Bakırköy'de "dur" ihtarına uymaya şahıs vuruldu

Bakırköy'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan kişi, kovalamaca sonucu silahla vurularak yakalandı.

Bakırköy Sahil Yolu'nda denetim yapan ekipler, şüphelendikleri bir araca "dur" ihtarında bulundu. Araç sürücüsü, ihtara uymayarak polise bıçak gösterdikten sonra kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheliye, polis ekipleri tarafından uyarı ateşi yapıldı. Polis, kaçma girişimini sürdüren şüpheliyi hedef alarak ateş açtı.

Silahla vurulması sonucu yaralanan şüpheli, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kovalamaca nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.