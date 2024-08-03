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Bakırköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bakırköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 03.08.2024 13:21
  • Giriş: 03.08.2024 13:21
  • Güncelleme: 03.08.2024 13:22
Kaynak: AA
Bakırköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

D-100 kara yolu Fidanlık mevkisi Yenibosna istikametinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile Necati A'nın kullandığı otomobil çarpıştı.

Ardından bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Necati A. ve yanında bulunan kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yol üzerinde önlem alırken, sağlık görevlileri yaralılara müdahale etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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