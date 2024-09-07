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Bakırköy'de inşaatta çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 07.09.2024 14:19
  • Giriş: 07.09.2024 14:19
  • Güncelleme: 07.09.2024 14:19
Kaynak: AA
Bakırköy'de inşaatta çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'deki inşaatın bekçi kulübesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şenlik Mahallesi Florya Caddesi'ndeki inşaatın bekçi kulübesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, inşaatın elektrik trafosuna da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, bekçi kulübesi ve trafo kullanılmaz hale geldi.

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