Bakırköy'de iş insanı silahla yaralandı

Bakırköy'de silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Nedim Kaya yaralandı.

İstanbul Mardin Dernekleri Federasyonunca Atatürk Havalimanı fuar alanında düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'ne katılan Nedim Kaya, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından silahla diz ve topuğundan vuruldu.

Kendi aracıyla hastaneye götürülen Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine fuar alanına gelerek inceleme yapan polis, olay yerinde 7 boş kovan buldu.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.