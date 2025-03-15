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Bakırköy'de konteyner gemisi karaya oturdu

Bakırköy Yeşilköy sahilinde Liberya Bayraklı MSC Rhiannon isimli kargo gemisi demir sahası değişikliği sırasında karaya oturdu. Bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başladı.

Güncel
  • 15.03.2025 12:53
  • Giriş: 15.03.2025 12:53
  • Güncelleme: 15.03.2025 12:53
Kaynak: AA
Bakırköy'de konteyner gemisi karaya oturdu
Fotoğraf: DHA

Bakırköy'de karaya oturan Liberya bayraklı konteyner gemisini kurtarma çalışması başlatıldı.

Ahırkapı demir sahasında, 188 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı MSC Rhiannon isimli konteyner gemisi karaya oturdu.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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