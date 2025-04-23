Bakırköy'de kullanılmayan bina deprem nedeniyle kısmen çöktü

İstanbul'da yaşanan depremlerin etkisiyle kullanılmayan 3 katlı binada deprem nedeniyle kısmi çökme meydana geldi.

Bakırköy'de Yeşilköy Mahallesi Saadetli Sokak'ta yaklaşık 25 yıldır boş olduğu öğrenilen 3 katlı kullanılmayan binanın bir kısmı deprem nedeniyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve Bakırköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Bir kısmı çöken ve kalan kısmında da çatlaklar oluşan binada ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kısmen çöken binanın yanındaki apartmanın görevlisi Tayfun Bolatlı, yaklaşık 25 senedir kullanılmayan vaziyette bulunan binada oturan kimsenin olmadığını söyledi.