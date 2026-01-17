Bakırköy'de markette iş kazası, merdiven çöktü: 1 işçi yaralandı
Bakırköy Yeşilyurt'ta marketin merdiveninin çökmesi sonucunda 1 işçi yaralandı.
Kaynak: AA
Bakırköy'de bir zincir marketin içindeki ahşap merdivenin çökmesi nedeniyle 1 çalışan yaralandı.
Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesi'nde bulunan zincir marketin deposuna çıkan ahşap merdiven, üzerinde çalışan Sinem K'nin bulunduğu sırada çöktü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan Sinem K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.