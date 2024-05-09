Bakırköy'de okulda tatbikat yapan AFAD görevlisi yüksekten düştü
İstanbul'da Bakırköy Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen deprem tatbikatı sırasında bağlı olduğu halatın makaran çıkmasıyla 3. kattan düşen AFAD görevlisi aralandı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da Anadolu Lisesi'nde, deprem tatbikatı yapan AFAD görevlisi, yüksekten düşerek yaralandı.
Olay, 14.30 sıralarında, Bakırköy Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
AFAD tarafından okulda deprem tatbikatı yapıldığı sırada, 3'üncü kattan depremzede kurtaran AFAD görevlisi, bağlı olduğu halatın makaran çıkmasıyla yüksekten düştü.
Yaralanan AFAD görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.