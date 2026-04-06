Bakırköy'de okulun yakınındaki yıkıma velilerden tepki

İstanbul’un Bakırköy ilçesi Yenimahalle’de bulunan bir okulun hemen yanındaki binanın, kentsel dönüşüm kapsamında ders saatlerinde yıkılması velilerin tepkisine neden oldu.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, okulda eğitim-öğretim devam ederken gerçekleştirilen yıkım sırasında herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı.

Duruma tepki gösteren veliler, ilgili birimlere yaptıkları başvurulara rağmen yıkımın durdurulmadığını belirtti.

Yıkımı haber alan bazı veliler, çocuklarını okuldan almak için okula gitti. Veliler, hem güvenlik riski hem de ortaya çıkan toz ve gürültü nedeniyle eğitimin sağlıklı şekilde sürdürülemediğini ifade etti.

“ASBESTE MARUZ KALIYORLAR” İDDİASI

Konuya ilişkin konuşan veliler, tepki göstererek, “Okulların tatil olmasını beklemedikleri gibi bu yıkımı hafta sonu bile yapmadılar. Ülkemizde daha yeni bir çocuğumuz binadan düşen bir parça nedeniyle hayatını kaybetti. Hiçbir şekilde ders alınmıyor” dedi.

Veliler, “Burada bulunan ve kendilerini yetkili olarak tanıtan kişilerle görüştük ancak ‘yıkım devam edecek’ yanıtını aldık. Belediyeye ulaştık, şikâyette bulunduk. Güvenlik için ‘zabıta gönderiyoruz’ denildi. Çocuklarımız şu anda asbest maddesine maruz kalıyor. Bu gürültüde ders işlemek de mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Velilerin tüm itirazlarına karşın yıkım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Konuya ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.