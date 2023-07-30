Bakırköy'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü
Kaynak: AA
Bakırköy'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
D-100 kara yolu Sefaköy istikametinde seyir halindeki Mertcan A'nın kullandığı 34 L 0921 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle bariyerin aracın ön camından girip arka camından çıktığı araçta sıkışan sürücü Mertcan A, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mertcan A, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Mertcan A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.