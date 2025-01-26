Bakırköy'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kaynak: AA
Bakırköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Osmaniye Mahallesi Aksu Caddesi'nde 59 AKA 021 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.
Kimliği henüz belirlenemeyen yaya, kazada ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.