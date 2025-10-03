Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bakırköy'de özel okulda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bakırköy'de özel bir okulun bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Güncel
  • 03.10.2025 12:42
  • Giriş: 03.10.2025 12:42
  • Güncelleme: 03.10.2025 12:47
Kaynak: AA
Bakırköy'de özel okulda çıkan yangın kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Bakırköy'de özel okulun elektrik sistem odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Caddesi'ndeki özel okulun eksi üçüncü katında bulunan elektrik sistem odasındaki kablolarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edilirken, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

BirGün'e Abone Ol