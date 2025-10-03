Bakırköy'de özel okulda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bakırköy'de özel bir okulun bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Bakırköy'de özel okulun elektrik sistem odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Caddesi'ndeki özel okulun eksi üçüncü katında bulunan elektrik sistem odasındaki kablolarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edilirken, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.