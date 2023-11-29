Bakırköy'de sahil yolunu su bastı, 3 araç mahsur kaldı
Kaynak: DHA
Bakırköy'de yağışın ardından sahil yolunun bir kısmını su bastı.
3 araç mahsur kaldı.
İBB ekipleri tarafında kurtarılan araçlarda hasar oluştu.
İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor.
Menekşe sahili İstanbul Caddesi'nin bir kısmını su bastı.
Yeşilköy istikametinde de 3 araç mahsur kaldı.
Su baskını nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, mahsur kalan araçlarda hasar oluştu.
İBB ekipleri araçları kurtarırken, su tahliye edildi.
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