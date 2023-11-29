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Bakırköy'de sahil yolunu su bastı, 3 araç mahsur kaldı

Ajans Haberleri
  • 29.11.2023 15:43
  • Giriş: 29.11.2023 15:43
  • Güncelleme: 29.11.2023 15:44
Kaynak: DHA
Bakırköy'de sahil yolunu su bastı, 3 araç mahsur kaldı

Bakırköy'de yağışın ardından sahil yolunun bir kısmını su bastı.

3 araç mahsur kaldı.

İBB ekipleri tarafında kurtarılan araçlarda hasar oluştu. 

İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor.

Menekşe sahili İstanbul Caddesi'nin bir kısmını su bastı.  

Yeşilköy istikametinde de 3 araç mahsur kaldı.

Su baskını nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, mahsur kalan araçlarda hasar oluştu.

İBB ekipleri araçları kurtarırken, su tahliye edildi. 

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