Bakırköy'de sahil yolunu su bastı, araçlar mahsur kaldı
Bakırköy'de yağışın ardından sahil yolunun bir kısmını su bastı. 3 araç mahsur kaldı. İBB ekipleri tarafında kurtarılan araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: DHA
İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Menekşe sahili İstanbul Caddesi'nin bir kısmını su bastı. Yeşilköy istikametinde de 3 araç mahsur kaldı.
Su baskını nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, mahsur kalan araçlarda hasar oluştu. İBB ekipleri araçları kurtarırken, su tahliye edildi
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