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Bakırköy'de sahil yolunu su bastı, araçlar mahsur kaldı

Bakırköy'de yağışın ardından sahil yolunun bir kısmını su bastı. 3 araç mahsur kaldı. İBB ekipleri tarafında kurtarılan araçlarda hasar oluştu.

Güncel
  • 29.11.2023 16:01
  • Giriş: 29.11.2023 16:01
  • Güncelleme: 29.11.2023 16:02
Kaynak: DHA
Bakırköy'de sahil yolunu su bastı, araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Menekşe sahili İstanbul Caddesi'nin bir kısmını su bastı.  Yeşilköy istikametinde de 3 araç mahsur kaldı.

Su baskını nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, mahsur kalan araçlarda hasar oluştu. İBB ekipleri araçları kurtarırken, su tahliye edildi

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