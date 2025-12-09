Bakırköy'de tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü

İstanbul'da 2 katlı etiket fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokakta tekstil etiketleri üreten 2 katlı fabrikanın plastik ham madde ve kağıtların bulunduğu deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın deposunda hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.