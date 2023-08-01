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Bakırköy'de tırın altında kalan engelli hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 01.08.2023 17:20
  • Giriş: 01.08.2023 17:20
  • Güncelleme: 01.08.2023 17:20
Kaynak: AA
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Bakırköy'de tırın altında kalan engelli hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de trafik ışıklarının bulunduğu alandan tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken tırın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İncirli Caddesi'nde trafik ışıklarının bulunduğu yerden tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Aydoğan T'ye Korkmaz E'nin kullandığı tır çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın altında kalan Aydoğan T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Korkmaz E. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle sahil istikametinde yoğunluk oluştu.

Aydoğan T'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya karışan tır olay yerinden çekilirken sürücünün geçtiği sırada trafik ışıklarında hangi rengin yandığının tespiti için çalışma başlatıldı.

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