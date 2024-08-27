Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi: 8 yaralı
İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı.
Kaynak: AA-İHA
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde üst geçide çarpan TIR'ın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi.
Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir TIR, üst geçide çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Geçtiğimiz mart ayında da Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F.'nin (50) kullandığı TIR'ın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpmıştı.