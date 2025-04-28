Bakırköy'de yolcu otobüsüne çarpan motosikletteki 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de yol kenarında bekleyen yolcu otobüsüne çarpan motosikletteki 1 kişi yaralandı.
Bakırköy Kennedy Caddesi'nde seyir halinde olan 2 kişinin bulunduğu motosiklet, yol kenarında bekleyen 34 ETG 826 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.